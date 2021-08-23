Годовалая девочка утонула в домашнем бассейне в Ингушетии
Маленький ребенок погиб в результате несчастного случая в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
Накануне в Сунженскую центральную районную больницу было доставлено тело девочки в возрасте одного года с признаками утопления.
"По предварительным данным, малолетняя, оставшись без присмотра взрослых, упала в бассейн во дворе домовладения по месту ее жительства в с.п. Троицкое Сунженского района", - уточнили в прокуратуре.
Сейчас осуществляются мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств трагедии.
Вестник Кавказа
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