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Годовалая девочка утонула в домашнем бассейне в Ингушетии

Годовалая девочка утонула в домашнем бассейне в Ингушетии

Маленький ребенок погиб в результате несчастного случая в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Накануне в Сунженскую центральную районную больницу было доставлено тело девочки в возрасте одного года с признаками утопления.

"По предварительным данным, малолетняя, оставшись без присмотра взрослых, упала в бассейн во дворе домовладения по месту ее жительства в с.п. Троицкое Сунженского района", - уточнили в прокуратуре.

Сейчас осуществляются мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств трагедии.

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