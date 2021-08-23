В Подмосковье готовятся к новой волне коронавируса в сентябре

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в понедельник сообщила, что новая волна коронавируса ожидается уже в сентябре.

Глава регионального минздрава доложила губернатору Андрею Воробьеву об оснащении подмосковных медицинских учреждений новой техникой и актуальности оперативной регистрации новых автомобилей скорой помощи в ГИБДД.

"Это сейчас важно с учетом того, что прогнозируется очередная волна, естественно, осенью ковида, нам необходим транспорт. Поэтому я прошу глав взять на контроль постановку машин на учет", - заявила Стригункова.

В этом году Подмосковье закупает рекордное большое количество автомобилей для неотложной службы - 438 единиц, 259 из которых уже поставлены в медицинские учреждения.