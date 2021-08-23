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Пожилых жителей Дагестана ждут продуктовые наборы за вакцинацию

Пожилых жителей Дагестана ждут продуктовые наборы за вакцинацию

Власти Дагестана в качестве меры соцподдержки начали выдавать продуктовые наборы жителям республики от 60 лет и старше, которые решили вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Акция продлится до 20 сентября.

"По поручению главы региона Сергея Меликова пожилым людям в пунктах вакцинации раздают продуктовые наборы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми пунктами, где привившимся выдают набор продуктов, стали махачкалинские площадки: стадион имени Исинбаевой, Русский театр, Аварский театр и здание ДГМУ на площади Ленина.

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Вестник Кавказа

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