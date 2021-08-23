В ДТП в Дагестане погиб полицейский, еще один госпитализирован

Один сотрудник полиции погиб, еще один госпитализирован в результате автоавари в Дагестане, виновник ДТП скрылся. В настоящее время он задержан, информирует пресс-службу МВД по Дагестану.

Уточняется, что авария произошла в ночь на 22 августа на 422-м км федеральной автодороги Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана.

Сообщается, что BMW-Х5 столкнулся с Mitsubishi Lancer, следовавшим в попутном направлении, от удара Mitsubishi отбросило в кювет. "За рулем Mitsubishi находился выехавший в служебную командировку сотрудник полиции. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его пассажир, также сотрудник органов внутренних дел, с различными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Водитель BMW-Х5, бросил машину и покинул место ДТП. Впоследствии в BMW-Х5 были обнаружены пакеты с белым порошкообразным веществом, а также денежные купюры со следами указанного вещества и лекарственные препараты. Впоследствии было установлено, что виновник аварии передвигался на машине с подложными госномерами, а с места аварии скрылся на "Ладе". В настоящее время злоумышленник задержан и находится в отделении полиции.