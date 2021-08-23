Коронавирус в России выявили у 19 454 человек

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 19,5 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 454 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 603 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 458, в Московской области - 1 187, в Петербурге - 691. В Крыму 356 новых случаев, в Ставропольском крае - 350, в Краснодарском крае - 255, в Дагестане - 195, в Чечне - 163, в Кабардино-Балкарии - 88, в Северной Осетии - 74, в Ингушетии - 68, в Адыгее - 56, в Карачаево-Черкесии - 51.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных достигло 6 766 541 человека.

За сутки выписан по выздоровлении 15 401 человек, за весь период - 6 034 867 человек.

Умерли за сутки 776 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 176 820 человек.