В Грузии впервые от коронавируса умер вакцинированный пациент

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в стране впервые умер от коронавируса пациент, который был полностью вакцинирован.

"Подобный случай уже зафиксирован. Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники", - заявила в понедельник Тикарадзе.

Глава грузинского минздрава подчеркнула, что доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. Пациент, умерший в Грузии, страдал от множества хронических заболеваний. Тикарадзе не сообщила, какой вакциной был привит этот пациент.

В Грузии прививку от коронавируса можно сделать следующими препаратами: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.