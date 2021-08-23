Лавров: Россия и ЕС сохраняют приграничное сотрудничество

Российско-европейское приграничное сотрудничество продолжается, несмотря на холодные отношения Москвы и Брюсселя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Несмотря на известное охлаждение в наших официальных контактах с Евросоюзом, продолжается реализация программ приграничного сотрудничества с государствами - членами ЕС, в которых активно участвует и Калининградская область", - сказал он в видеообращении к участникам конференции "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память".

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время динамично осуществляются межрегиональные связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в Арктике, районах Баренцева и Балтийского морей. В этой связи Лавров подчеркнул, что расширение приграничных и межрегиональных связей соответствует российским внешнеполитическим интересам.