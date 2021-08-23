Аэропорт Грозного получил имя Ахмата Кадырова

Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: … Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова", - сказано в нем.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.