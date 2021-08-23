Аэропорт Грозного получил имя Ахмата Кадырова
Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: … Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова", - сказано в нем.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.
Вестник Кавказа
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