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Аэропорт Грозного получил имя Ахмата Кадырова

Аэропорт Грозного получил имя Ахмата Кадырова

Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: … Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова", - сказано в нем.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.

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Вестник Кавказа

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