Мишустин назвал рост доходов населения одной из ключевых целей развития федеральных округов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания, посвященного кураторству федеральных округов вице-премьерами, определил основные цели развития субъектов страны.

"Заместителям председателя правительства РФ - кураторам федеральных округов исходить из следующих ключевых целей социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам РФ; рост доходов населения; рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); рост численности занятых", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

Напомним, куратором Центрального федерального округа является Дмитрий Чернышенко, за Викторией Абрамченко закреплен Сибирский округ, за Татьяной Голиковой - Северо-Западный, за Маратом Хуснуллиным - Южный, за Александром Новаком - Северо-Кавказский, за Дмитрием Чернышенко - Приволжский, за Юрием Борисовым - Уральский, Юрий Трутнев курирует Дальний Восток и Арктику.