Регион Самцхе-Джавахети пережил непогоду

Град и ливень создали проблемы жителям региона Самцхе-Джавахети – повалены деревья, есть затопленные дворы.

По словам замглавы района Аспиндза Левана Беридзе, серьезного ущерба нет: в одном из дворов было повалено дерево, также повреждены сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, было зафиксировано обрушение небольшой массы горы, из-за чего в течение 30 минут дорога Аспиндза-Ахалкалаки была парализована, передает Sputnik Грузия со ссылкой на "Новости Грузия".

Кроме того, стало известно о поврежденных линиях электропередач. Также сообщается о том, что часть абонентов осталась без света. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена.