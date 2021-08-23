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Иммунолог объяснил, почему важно привиться от коронавируса до осени

Иммунолог объяснил, почему важно привиться от коронавируса до осени

Вакцинацию от коронавируса лучше пройти до наступления осени и холодов, предупредил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Специалист напомнил, что осенью люди чаще болеют гриппом и ОРВИ, что ослабляет иммунитет. "Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний. Это дополнительная нагрузка на иммунитет", - пояснил Продеус.

Прививку не следует делать, если человек болен - простудой, гриппом, коронавирусом. "Не нужно идти прививаться, когда есть признаки заболевания или когда ты уже явно болеешь. Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться", - уточнил медик.

Он подчеркнул, что на качество вакцинации влияет, если ее делают на фоне болезни или сразу после выздоровления.

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Вестник Кавказа

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