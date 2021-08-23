Украинского шпиона, собиравшего секретные данные об оружии, поймали в Туле

ФСБ России задержала гражданина Украины, собиравшего в Туле секретные сведения о новейших образцах оружия. Мужчина работал по заданию украинской разведки, пишет ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей".

Целями шпиона были "вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

Следственные действия продолжаются.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", он моет получить до 20 лет тюрьмы.