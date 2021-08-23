Сель повредил жилой дом, пять автомобилей и дорогу в Дагестане

В результате сходе селевого потока в дагестанском селе Урма, был поврежден жилой дом, несколько построек и автомобилей, а также часть сельской дороги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Уточняется, что накануне в селе Урма Левашинского района прошел сильный дождь, вызвавший образование селевого потока. "В результате повреждены один дом, заборы 10 домов, пять автомобилей, а также частично 600-метровый участок внутрисельской дороги и забор школы", - говорится в сообщении ведомства.

Также в 10 домах нарушено энерго- и газоснабжение. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.