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Грозы и шквалистый ветер спрогнозировали на Ставрополье

Грозы и шквалистый ветер спрогнозировали на Ставрополье

Согласно прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, 23 августа местами в крае пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью 20-25 м/с.

Также в юго-восточных районах региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в восточной части Ставрополья - высокая пожароопасность (4 класс).

Кроме того, в отдельных северо-западных районах Ставрополья сохранится почвенная засуха под пропашными культурами.

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Вестник Кавказа

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