Казахстан отказался от совместных учений со странами НАТО в 2021 году

В Минобороны Казахстана сообщили, что в этом году не состоятся миротворческие учения "Степной орел", в которых должны были принять участие военнослужащие стран НАТО, в том числе Великобритании и США.

"В текущем году тактико-специальные миротворческие учения "Степной орел" были отменены по причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране", - пояснили в ведомстве, пишет Sputnik Казахстан.

Учения "Степной орел" в 2020 году также не состоялись из-за пандемии.

"Решение о проведении учения на территории Казахстана в последующем будет приниматься также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки", - заявили в минобороны республики.

Ранее в ведомстве сообщали, что международные учения "Степной орел" рассматриваются Казахстаном как "важный и неотъемлемый элемент подготовки миротворцев к практическому участию в международных операциях".