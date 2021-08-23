Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане до середины рабочей недели

Казгидромет сообщает, что в Казахстане 24-26 августа будет неустойчивая погода.

Характер погоды связан с прохождением атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, вероятно выпадение града.

На западе Казахстана в ближайшие три дня ночная температура будет составлять плюс 17-22, дневная - плюс 32-39, в центре и на востоке республики по ночам 11-17 градусов, в дневные часы около 27-33 градусов. В северных регионах ночью ожидается плюс 13-18, днем 30-35 жары, на юге Казахстана по ночам 15-22 градуса, днем воздух будет прогреваться до плюс 32-39.