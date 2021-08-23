Россия не станет вводить войска в Афганистан

Вопрос об отправке российского военного контингента в Афганистан неактуален и не входит в интересы Москвы, сообщили в МИД РФ.

"Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке", - сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, пишет РИА Новости.

"Талибан" (запрещено в РФ) взял под контроль весь Афганистан 15 августа, после того как боевики вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сбежал в ОАЭ, "чтобы предотвратить бойню".

Талибы заявили, что война в Афганистане окончена, вскоре они намерены сообщить о новой политической системе в стране.