Более 600 человек эвакуированы на Кубани после непогоды, ожидаются новые ливни

В Краснодарском крае в пунктах временного размещения остаются в связи с подтоплениями, вызванными непогодой, остаются более 600 человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни и штормы могут повториться.

В настоящее время на Кубани устраняют последствия прошлых подтоплений, вода ушла из 34 поселков, отказать воду за сутки удалось из шести домов и восьми дворов. В трех районах остаются подтопленными 17 домов и 173 двора, пишут "Кубанские новости".

Продолжают работать 18 пунктов временного размещения, где остаются 629 человек, из них 233 ребенка.

В четырех районах Кубани еще действует режим ЧС. Ликвидацией последствий стихии заняты 1 143 человек и 330 единиц техники.

«В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с», – предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.