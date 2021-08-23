В Москве и Подмосковье закрыт купальный сезон

Вода в Москва-реке остыла до 20˚C, и повышения температурного фона не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что поэтому купальный сезон в Москве и Московской области можно считать закрытым.

В то же время он отметил, что четкого определения термина "купальный сезон" нет. "Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился", - отметил он, передает ТАСС.

Кроме того, синоптик уточнил, что превышение температурной нормы, которое прогнозируется на конец текущей недели, не сможет реанимировать купальный сезон, так как вода продолжит охлаждаться из-за низких температур по ночам.