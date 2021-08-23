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Нур-Султан возобновит прямое авиасообщение с Лондоном

Нур-Султан возобновит прямое авиасообщение с Лондоном

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновит прямые перелеты в лондонский аэропорт Хитроу с 18 сентября, сообщает авиакомпания Air Astana. Самолеты будут летать дважды в неделю - по средам и субботам.

Отмечается, что полеты будут выполняться на дальнемагистральном самолете A321LR в среду и субботу. Продолжительность полета в столицу Великобритании составит 7 часов 15 минут, обратно – 6 часов 30 минут.

Стоит добавить, что цена билета со всеми сборами стартует с 284 535 тенге в обе стороны.

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Вестник Кавказа

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