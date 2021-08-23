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Мирзиеев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану в качестве гостя

Мирзиеев примет участие в саммите ОДКБ по Афганистану в качестве гостя

В МИД Узбекистана сообщили, что  в понедельник президент республики Шавкат Мирзиёев в качестве гостя примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану.

Участие в саммите ОДКБ Мирзиеева связано "с учетом складывающейся ситуации в Афганистане, а также в целях более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнерами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности», уточнили в пресс-службе министерства.

Саммит состоится 23 августа в формате видеоконференции. Решение о проведении внеочередной сессии СКБ ОДКБ было принято на фоне последних событий в Афганистане.

Членами ОДКБ являются Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.

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Вестник Кавказа

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