Лавров перечислил достоинства реализации "Северного потока-2"

Утверждения, что строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от поставок российского газа, безосновательны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, строительство газопровода – исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. "Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, не обоснованы. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости - ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары", - пояснил глава ведомства в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Далее он отметил, что реализация проекта обеспечит диверсификацию маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент.

Также министр указал на то, что поставки газа европейским потребителям будут осуществляться по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки. "Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу - при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - цитирует главу МИД России ТАСС.

В заключение он выразил уверенность в том, что "Северный поток-2" укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед.