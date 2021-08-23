"Талибан" амнистировал Ашрафа Гани

Запрещенное в России движение "Талибан" приняло решение об амнистии всех чиновников бывшего афганского правительства, включая президента Ашрафа Гани, так что они могут без угрозы для жизни вернуться в Афганистан. Такое заявление сделал высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

По его словам, между "Талибаном" и покинувшим страну президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом "нет вражды".

"Наша сторона прощает всех, от генерала до простого человека ", - цитирует представителя талибов ТАСС.

Хаккани призвал эвакуирующихся из страны афганцев не делать этого, пояснив, что сообщения о том, что талибы готовятся мстить, "распространяют враги". Он заверил, что представители всех национальностей, живущих в стране могут чувствовать себя в безопасности.