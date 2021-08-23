Пожар произошел в детской игровой комнате в ТЦ "Дейли"

В воскресенье вечером в торговом центре "Дейли" в подмосковных Мытищах случился пожар, возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

Огонь вспыхнул в детской игровой комнате и быстро распространился, взрослые вовремя заметили возгорание и оперативно вывели всех детей из игрового лабиринта. Все посетители торгового центра были эвакуированы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что было ликвидировано открытое горение на площади 10 кв м.