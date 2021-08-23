ВС Армении обстреляли Кельбаджар

Армянские подразделения в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском направлении, такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что накануне с 20:47 до 22:50 по местному времени (с 19:47 до 21:50 мск) подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически обстреливали азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зейлик Кельбаджарского района.

"Ответным огнем противник был подавлен", - отметили в министерстве.

Потерь среди личного состава ВС АР нет, они контролируют оперативную обстановку.