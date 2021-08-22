Обзор СМИ Кавказа 16 - 22 августа

Глава КБР Казбек Коков в Послании парламенту республики в мае 2021 года обозначил одним из приоритетов в сегменте регионального агропромышленного кластера развитие племенного животноводства, улучшение породного состава мясного и молочного стада с применением научного подхода, что позволит повысить эффективность и качество продукции в этой сфере.

Газета "Кабардино-Балкарская правда" информирует, что сегодня в республике работает 23 агропредприятия различных форм собственности, имеющих статус племенного хозяйства. Они ведут хозяйственную деятельность в сферах мясного и молочного скотоводства, овцеводства, коневодства, птицеводства и рыбоводства (аквакультуры). По итогам 2020 года в КБР суммарная численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств составила 20,4 тыс. условных голов, до конца нынешнего года эту цифру планируется увеличить еще на 1000 голов.

В начале июля Казбек Коков поручил Минсельхозу КБР представить инвестиционные проекты в области инновационного овцеводства и конкретные предложения по развитию сотрудничества с инвесторами с учетом наметившегося увеличения поголовья основных видов скота и роста производства продукции животноводства. По мнению Казбека Кокова, драйвером развития животноводства должно быть научно обоснованное эффективное племенное дело на основе государственно-частного партнерства. В 2021 году на поддержку племенного животноводства КБР направлено свыше 152 млн рублей. Ожидается, что бюджетные средства станут стимулом для разведения элитного высокопродуктивного скота, который соответствует всем необходимым стандартам породы и производства семенного материала для селекции.

В первом полугодии, по данным Северо-Кавказстата, в КБР всеми категориями хозяйств произведено продукции сельского хозяйства на общую сумму около 13 млрд рублей. Это 101% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2019 года. К 1 июля в хозяйствах всех форм собственности увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота – на 0,3%, коров – на 2,7%, овец и коз – на 3,6%. Также отмечается рост производства товарного молока на 3,6%. что составило 235,8 тыс. тонн. Всеми категориями хозяйств в сфере птицеводства получено 94,5 млн штук яиц, что соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года.

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Газета "Дагестанская правда" сообщает о неудовлетворительном состоянии энергетического комплекса Махачкалы. Малейшая перегрузка в электросетях приводит либо к защитному отключению, либо к возгоранию трансформаторов или самих сетей. Причем такая ситуация складывается не только летом. Зимой при включенных обогревателях всё повторяется, а в межсезонье при обильных осадках где-то обязательно произойдет короткое замыкание, погружающее практически полгорода во мрак на долгие часы. Очевидно, что дело не в сезонах, а в самой энергосистеме, полагает издание.

Как рассказал начальник управления энергетики и газоснабжения Минэнерго РД Магомедрасул Магомедов, все имеющиеся сегодня в республике мощности введены в эксплуатацию в 60-70 годы прошлого столетия, и на сегодняшний день износ оборудования составляет более 80%. В это упирается и вопрос стоимости электроэнергии. В Махачкале осуществляют подачу электричества 13-14 подстанций, тоже построенных в советское время. Сейчас в городе к этим подстанциям подключено в разы больше потребителей, чем было раньше: магазины, сфера услуг, многочисленные новостройки. Отмечалось, что сейчас еще добавились майнинг-фермы, потребляющие огромное количество энергии. Подстанции уже перегружены более чем на 100%. Свой ресурс они полностью исчерпали, поэтому происходят отключения по графику, чтобы защитить от перегрева и перенапряжения.

По словам Магомедова, сейчас финансирование энергосети идет исключительно от платежей населения. Все энергоснабжающие компании являются акционерными обществами и никакого финансирования от государства не получают. Начиная с момента разделения энергосистемы в 2005 году в обновление сетей средства практически не вкладывались, но большие средства тратятся на их ремонт. За 2020 год на эти потратила 6,8 млрд рублей на ремонт, а за 2021 год – уже на 500 млн рублей больше, чем за аналогичное время прошлого года.

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Газета "Северная Осетия" рассказывает, что около 200 специалистов в области картофелеводства из регионов РФ съехались на минувшей неделе в республику на научно-практический семинар "Семеноводство картофеля: инновационные технологии и новые перспективные сорта", организованного на базе семеноводческого предприятия ООО "Фат-Агро", где также выращивают картофель, зерновые и овощные культуры элитных сортов. Гости ознакомились с передовым опытом хозяйства. Здесь ежегодно растут объемы производства продукции, а объемы поставок семян картофеля достигли 7 тыс. тонн в год. Их отправляют потребителям в различные регионы страны и за рубеж.

Директор Всероссийского НИИ картофельного хозяйства (ВНИИКХ) им. А. Г. Лорха Сергей Жевора отметил вклад "Фат-Агро" в создание перспективного сорта картофеля "Садон", на подходе еще несколько новых сортов, устойчивых к болезням. Подчеркивалось, что успехи предприятия основываются на умело подобранных кадрах работников, эффективном использовании инвестиций, которые пошли на очень важное дело, преимуществах региона, где в высокогорье есть возможность безвирусного размножения семян.

В "Фат-Агро" селекционные работы ведутся при содействии лучших российских профильных НИИ, пишет издание. На базе компании реализован инновационный проект Северо-Кавказского регионального центра по производству семенного картофеля. Создан серьезный биотехнологичный комплекс, обеспечивающий выращивание зернового исходного материала картофеля. В 2012 году при содействии Европейской экономической комиссии ООН, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха и Федерального исследовательского центра "Агроскоп" (Швейцария) был открыт Северо-Кавказский центр оригинального семеноводства картофеля. Центр включает в себя лаборатории микроразмножения и иммунодиагностики картофеля. В рамках проекта создана уникальная экспериментальная база круглогодичного выращивания здорового материала наиболее значимых сортов картофеля. Лаборатория иммуноферментного анализа предприятия "ФАТ-АГРО" оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выявлять скрытую зараженность вирусами и бактериальными болезнями. В 2014 году в Центре открылась ПЦР-лаборатория. Здоровый материал в виде микрорастений картофеля in-vitro, полученный в лаборатории "Фат-Агро", высаживается в тепличном комбинате по производству мини-клубней. Посадка осуществляется в торфяной грунт. В производство включены сорта как российской, так и зарубежной селекции. Спрос на мини-клубни производства "Фат-Агро" растет с каждым годом.

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Чеченская газета "Вести республики" пишет, что во всех муниципальных районах и городских округах республики созданы условия для развития физкультуры и спорта. В регионе насчитываются 48 видов спорта, среди которых базовыми для республики являются семь: футбол, спортивная борьба (греко-римская борьба, вольная борьба), тяжелая атлетика, дзюдо, бокс, тхэквондо, самбо (кроме самбо, все олимпийские). В настоящее время в ведомственном подчинении Минспорта ЧР находятся 77 учреждений, в которых занимаются 93214 спортсмена. Здесь функционируют 36 аккредитованных спортивных федераций. Количество штатных единиц в подведомственных организациях – 4106, в том числе 1778 тренеров.

На территории региона функционируют 2450 объектов спорта: 17 стадионов с трибунами на 1500 мест и более (в том числе Ахмат-Арена на 30 000 мест), 1139 плоскостных спортивных сооружений, 582 спортивных зала, включая спортивные залы общеобразовательных школ, вузов и ссузов, 13 плавательных бассейнов, 470 объектов городской инфраструктуры (универсальная игровая площадка, велодорожка и другие). Минспортом ЧР в рамках реализации программных мероприятий 2016-2020 гг. построены и введены в эксплуатацию четыре сельских спортивных объекта. В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни" ведется строительство и техническое оснащение Крытого футбольного манежа и Физкультурно-спортивного комплекса для инвалидов в городе Грозном, а также ФСК в селе Автуры Шалинского района.

Количество занимающихся в спортивных организациях с 2016 года увеличилось с 68 тыс. до 93 тыс. человек. Только за первое полугодие 2021 года в результате проведенной Минспортом ЧР работы в рамках Единого календарного плана проведено 102 физкультурно-спортивных мероприятия, где участвовало 14887 спортсменов. За период с 2018 по 2020 годы создано девять спортивных школ олимпийского резерва. С 2016 года увеличилось число членов в сборных командах РФ с 63 человек до 378. Всего в республике на текущий период кандидатов в мастера спорта – 1370, мастеров спорта России – 255, 20 мастеров спорта международного класса и четверо заслуженных мастеров спорта.

Систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачено 44,5 % населения (средний показатель по РФ – 43%). Количество сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" составило более 22 тыс. человека. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории — 15,1%.

В период 2016-2020 годы в сфере осуществления государственной молодежной политики было организовано и обеспечено участие молодежи в более 4,5 тыс. мероприятиях, среди которых мероприятия республиканского, окружного, всероссийского и международного масштабов, в которых приняло участие более 700 тыс. человек. В общей сложности по направлению пропаганды здорового образа жизни проведено 477 мероприятий с участием более 76 тыс. человек.

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Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа вновь, уже во второй раз, прибыл в Абхазию для оказания помощи в лечении больных с COVID-19. Ранее военный госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тыс. человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тыс. исследований. Вечером 18 августа госпиталь, вместе с медиками и военнослужащими прибывший в Абхазию из Буденновска, преодолев 800 км пути, был развернут в Сухуме для приема первых пациентов. Госпиталь оснащен современным оборудованием и необходимыми лекарствами. В пневмокаркасных надувных палатках организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет. Оборудован мобильный госпиталь и 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови. Объект рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 мест. При этом 46 из 100 мест оборудовано кислородным обеспечением.

Как и в прошлом году, в этот раз госпиталь расположился на территории столичного пансионата "Айтар". Такое решение было принято, несмотря на то, что в стране самый разгар туристического сезона. У гостей и туристов не будет доступа к госпиталю, так как он будет отгорожен от остальных корпусов здания. К госпиталю сделаны отдельные въезды. Для пациентов и персонала госпиталя оборудован отдельный пищеблок и прачечная. В Абхазию в составе госпиталя приехали около 100 военнослужащих и медицинских работников и до 30 единиц военной техники. Сотрудники госпиталя будут проживать на территории государственной дачи недалеко от "Айтара". "Мы будем делать максимально все, что необходимо для больных. Думаю, совместно мы победим эту коварную болезнь. Мы будем здесь находиться столько, сколько понадобится. Все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость", - сказал главврач госпиталя Абдулмеджид Магомедов. По его словам, персонал, который приехал в Абхазию, опытный, прошел курсы обучения в Санкт-Петербурге и Москве. Люди готовы в любую минуту круглые сутки находиться возле больных и оказывать необходимую медицинскую помощь. Он добавил, что в Абхазии проживают отзывчивые люди, здесь созданы комфортные условия для проживания медперсонала..

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поблагодарил Россию за оказание помощи республике в борьбе с коронавирусом и отметил, что абхазская сторона окажет максимальное содействие. Южная Осетия, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, пока не испытывает необходимости в мобильном госпитале Минобороны РФ. Об этом сообщил изданию "Спутник-Южная Осетия" министр здравоохранения РЮО Сослан Наниев. Он отметил, что коечный фонд инфекционной больницы республиканского многопрофильного медцентра занят наполовину, а медперсонал справляется с количеством больных.