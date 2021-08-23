Более десяти перекрестков Ташкента снабдят "умными светофорами"
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил предложение УБДД ГУВД узбекской столицы об установке 12 "умных светофоров" на перекрестках по обводной улице Нурафшон. Текст документа, подписанного 14 августа, опубликован на портал E-Qaror.
Новое оборудование установит инжиниринговая компания "Служба единого заказчика", финансирование проекта будет вестись за счет местного бюджета, пишет Газета.uz".
В течение первых трех месяцев "умные светофоры" будут проходить испытания.
Вестник Кавказа
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