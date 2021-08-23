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Более десяти перекрестков Ташкента снабдят "умными светофорами"

Более десяти перекрестков Ташкента снабдят &quot;умными светофорами&quot;

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев одобрил предложение УБДД ГУВД узбекской столицы об установке 12 "умных светофоров" на перекрестках по обводной улице Нурафшон. Текст документа, подписанного 14 августа, опубликован на портал E-Qaror.

Новое оборудование установит инжиниринговая компания "Служба единого заказчика", финансирование проекта будет вестись за счет местного бюджета, пишет Газета.uz".

В течение первых трех месяцев "умные светофоры" будут проходить испытания.

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Вестник Кавказа

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