В конце купального сезона на ростовский пляж наконец привезли песок

На пляж парка "Дружба" в Ростове городские власти наконец завезли песок, правда, почему-то сделали это аккурат в конце сезона, перед началом дождей, а не в начале лета, - недоумевают горожане.

Гору песка на пляже в Северном микрорайоне донской столицы высыпали непосредственно перед очередным ливнем. Правда, развезли бульдозером по пляжу.

"Сейчас, после нескольких дней ливней с грозами, его разгребут. И аккурат к сентябрю празднично откроют пляжный сезон", – иронизирует ростовчанка Татьяна Рост, передает "АиФ-Ростов".

Впрочем, ситуация анекдотичная, потому как купаться на пляже официально все равно запрещено: из списка городских мест для купания его удалили из-за весенней аварии на дамбе.