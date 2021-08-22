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Чемпионат Ставрополья по бильярдному спорту впервые пройдет в особом формате

Чемпионат Ставрополья по бильярдному спорту впервые пройдет в особом формате

Чемпионат Ставропольского края по бильярдному спорту состоится 27-29 августа в клубе "Шаровня" в столице региона. Об этом сообщают организаторы.

Турнир впервые в истории пройдет в командном парном зачете: двое игроков будут совершать удары по очереди.

В соревнованиях примут участие сильнейшие бильярдисты со всего края. Помимо медалей, кубков и призов, победители получат право представлять Ставрополье на чемпионате России в Крыму.

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Вестник Кавказа

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