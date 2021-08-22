"Москва слезам не верит" снова выйдет в прокат - теперь с бонусом

Отреставрированная версия знаменитого оскароносного фильма "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова выйдет в повторный российский прокат 26 августа, говорится на сайте киноконцерна "Мосфильм".

"Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном "Мосфильм", будут сопровождаться бонусом - фильмом о том как создавалась эта картина", - указано в сообщении.

Режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в июле на 82-м году жизни.

Напомним, "Москва слезам не верит" вышла в прокат в СССР в феврале 1980 года, в истории советского кино она заняла второе место по количеству зрителей (после "Пиратов XX века"). Повторный показ приурочен к 40-летию к получению кинолентой "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".