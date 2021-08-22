Миллиарды рублей уйдут на создание новых рынков под Ростовом

Новый оптово-розничный рынок "Южный" на границе Батайска и Азовского района будет построен за 4,6 млрд рублей, стало известно на встрече донского губернатора Василия Голубева с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Работы пройдут в несколько этапов, планируется завершить их в 2024 году, передает "АиФ-Ростов".

В Азовском районе до 2023 года возведут рынок "Донской базар" за 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в Аксайском районе в этом году откроется распределительный центр "АГРО МОЛЛ" за 2,5 млрд рублей, а в 2023 году заработает продовольственно-логистический комплекс за 3,6 млрд рублей.

Напомним, ранее прокуратура закрыла несколько рынков в Аксайском районе Ростовской области, торговцы овощами и фруктами пока находятся в старом аэропорту Ростова-на-Дону.