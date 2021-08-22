В канун учебного года старшеклассники Владикавказа вспомнят химию и биологию

Перед началом нового учебного года во Владикавказе пройдут летние школы по химии и биологии, участниками которых смогут стать ученики 7−10 классов.

"С 23 по 26 августа на базе Северо-Осетинского государственного университета имени К. Хетагурова пройдет летняя школа биологии и летняя школа химии. В ее работе смогут участвовать школьники, окончившие 7−10 классы, победители и призеры конкурсов и олимпиад по химии, биологии, а также учащиеся, заинтересованные в изучении естественных наук. Занятия пройдут на базе факультета химии, биологии и биотехники СОГУ", - сообщается на сайте Минобрнауки республики, передает "Это Кавказ".

Занятия будут проводить педагоги вуза - для участников это будут и теоретические, и практические занятия, позволяющие узнать много нового и получить полезные практические навыки.

"Только здесь ребята, будучи еще школьниками, смогут познакомиться с кафедрами и преподавателями университета, поработать на уникальном оборудовании. Сейчас подготовке специалистов по естественным научным дисциплинам уделяется большое внимание. Все эти направления очень востребованы", - рассказал ректор СОГУ Алан Огоев.