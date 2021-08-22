Минтранс Дона недоволен работой эвакуаторщиков

Министерство транспорта Ростовской области провело проверку соблюдения законодательства ООО "Центр эвакуации автомобилей" и осталось недовольно его работой.

"Представителями министерства транспорта Ростовской области в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством, была проведена проверка исполнения специализированной стоянкой условий заключенного с министерством договора. В настоящее время инициирована процедура досудебного урегулирования спора. Если требования министерства не будут удовлетворены в процессе переговоров, будет подано соответствующее исковое заявление о расторжении данного договора", – пояснили в донском Минтрансе, передает "АиФ-Ростов".

Проблема заключается в том, что процесс задержания транспортного средства и его перемещение на штрафстоянку Минтранс не контролирует – это прерогатива ГИБДД. Но отдавать машину со штрафстоянки дончанам должны без подтверждения об оплате перемещения и хранения транспортного средства. За такое требование предприниматель может быть оштрафован на 20 тыс рублей.

В ведомстве также посетовали, что полномочия Минтранса существенно ограничены действующим постановлением Правительства РФ № 1969 о проверках юридических лиц и ИП.

Напомним, на нарушения закона штрафстоянкой в Ростове неоднократно жаловались ростовчане.