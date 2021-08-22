Крымские силачи поставили новый рекорд в честь Дня флага России

Крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили новый рекорд, сдвинув и разогнав самолет в аэропорту Симферополь Ан-26: они посвятили акцию Дню флага России и 85-летию воздушной гавани.

"Была одна остановка, но атлетам все равно удалось сдвинуть самолет и после этого разогнать его. На попытку ушло 41,53 секунды, силачи протащили лайнер на расстояние –девять метров - до страховочного башмака, больше было нельзя из соображений техники безопасности. Поздравляю атлетов с успешным установлением этого интересного, зрелищного, экстремального рекорда", – рассказал эксперт "Книги Рекордов России", президент АНО «Сильнейшая нация мира», рекордсмен России и мира Михаил Паллер, который зарегистрировал рекорд, передает "Крыминформ".

Вес самолета – 22 т. Буксировка выполнялась в положении сидя руками за канат. Такой способ считается наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники.

Рекорд, помимо Паллера, также регистрировали обладатель титула "Самый сильный человек России" Вячеслав Максюта и Сергей Горьков.