Улицы у ставропольских школ получат новую разметку

В Ставрополе возле образовательных учреждений появится новая дорожная разметка, - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Сейчас дорожные рабочие обновили 200 дорожных знаков "Пешеходный переход" и "Дети", а также установили 79 новых. Все они - светоотражающие и на флуоресцентной основе, передает "АиФ-Ставрополье".

Всего ставропольские дорожники обещают нанести на улицах города 7,5 тыс квадратных метров разметки, две тысячи из них - термопластиком.

На 20 нерегулируемых пешеходных переходах в краевой столице теперь появились мигающие желтые светофоры, а в 13 местах - новые "лежачие полицейские", - говорится в сообщении.