Главная » Новости

Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с Украиной

Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с Украиной

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели сегодня телефонные переговоры, - сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины, подчеркнув, что сотрудничество Турции с Украиной будет продолжено во всех сферах, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю", - говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС.

Эрдоган также поблагодарил украинского коллегу за "незамедлительную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с лесными пожарами на юге Турции", - говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

685 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!