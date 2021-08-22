Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с Украиной

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели сегодня телефонные переговоры, - сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины, подчеркнув, что сотрудничество Турции с Украиной будет продолжено во всех сферах, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю", - говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС.

Эрдоган также поблагодарил украинского коллегу за "незамедлительную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с лесными пожарами на юге Турции", - говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.