Россия и Узбекистан будут развивать логистические коридоры

В Ташкенте состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Анатолием Оверчуком, в ходе которой стороны обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.

Особый акцент на встрече был сделан на развитии межрегионального взаимодействия.

Стороны отметили актуальность налаживания кооперационных связей между производителями двух стран, в контексте чего был рассмотрен ход подготовки к проведению отраслевой выставки Made in Uzbekistan в Москве, которая станет самой масштабной экспозицией продукции узбекского производства, которая когда-либо проводилась в РФ, - передает Uzdaily.

Была достигнута договоренность об активизации совместной работы по реализации согласованных инвестиционных проектов, включенных в Программу экономического сотрудничества, на общую сумму $5,8 млрд.

По итогам встречи была подписана "дорожная карта" по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров, который определяет первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса, а также формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие взаимодействия между государственными органами двух государств в сфере цифровизации, и содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности – по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров.

Так, в соответствии с ним по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ не превышающий пяти дней, будет организован регулярный маршрутный поезд "Агроэкспресс".