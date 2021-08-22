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Армия Индии получит 70 тысяч российских АК-103

Армия Индии получит 70 тысяч российских АК-103

Москва и Дели подписали соглашение о поставке 70 тыс автоматов Калашникова, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все подтверждаем", - сказал Михеев, отметив, что речь идет о поставках партии автоматов АК-103, передает "Интерфакс".

Контракт подразумевает незамедлительную поставку 70 тыс готовых к использованию автоматов Калашникова, речь идет о поставках автоматов "двухсотой серии", - сообщили индийские СМИ.

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Вестник Кавказа

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