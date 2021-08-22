Пассажирские поезда из Самары отправились с задержкой из-за пожара

Задержанные из-за природного пожара в полосе отвода в Самарской области пассажирские поезда сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском отправились в путь с территории Самарской области с опозданием от одного до четырех часов, - сообщает официальный Telegram-канал Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

"Пассажирский поезд №138 Москва - Оренбург отправился со станции Заливная в 19:28 с задержкой 4 часа 21 минуту, поезд №132 Москва - Орск отправился со станции Богатое в 19:23 с задержкой 3 часа 06 минут, поезд №137 Оренбург - Москва отправился со станции Неприк в 20:02 с задержкой 3 часа 15 минут", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Задержался и пригородный поезд №6748 сообщением Кинель – Колтубанка - он отправился со станции Богатое в 19:50 с задержкой в 1 час 13 минут.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается уже второй день. Накануне огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений, а затем перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". Сегодня днем площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. Несмотря на усилия пожарных, огонь все же перекинулся на постройки в двух селах, уничтожив 18 построек различного назначения, - сообщили в МЧС региона.