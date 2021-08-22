"Ростов" под руководством Семина обыграл в гостях "Нижний Новгород"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги проиграл "Ростову" со счетом 1:2.

Защитник "Ростова" Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, а ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу "Ростову" принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88), - передает ТАСС.

"Ростов" одержал первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Сейчас "Ростов" занимает в турнирной таблице 14-е место с 4 очками. "Нижний Новгород" = седьмой с 7 очками.

В следующем туре "Ростов" 27 августа встретится с "Уралом" в Екатеринбурге.