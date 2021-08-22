Авиавласти Азербайджана проверяют средства аэронавигации в Международном аэропорту в Физули

В Международном аэропорту в Физули начались проверки систем аэронавигации для выполнения регулярных рейсов – их проводит специальный самолет, - сообщили в ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Проверка будет проводиться ежедневно с применением автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500, - передает Тренд.

AFIS (Aero Flight Inspection System) - это современная автоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.