"Нафтогаз Украины" готов продлить контракт с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" готов обсуждать с российским "Газпромом" вопрос продления контракта на транзит газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями, - заявил сегодня на брифинге глава украинской компании Юрий Витренко.

"Мы настаиваем, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу… Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта с "Газпромом" в дополнение к контрактам с европейскими компаниями", - сказал Витренко, передает РИА Новости.

Речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а о том, что после 2024 года и "Газпром" может бронировать мощности для транзита газа через Украину. "Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС", - сказал Витренко.

Украина рассматривает сохранение транзита газа из РФ в Европу как предохранитель от возможной войны с Россией, - также заявил Витренко.

"Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока-2" - это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого", - сказал Витренко, добавив, что в случае прерывания транзита газа через Украину, от которого зависит и Россия, и Европа, европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.