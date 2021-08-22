Афганистан, Турция и Великобритания, Великобритания, Борис Джонсон, Реджеп Тайип Эрдоган,

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, - сообщает канцелярия британского премьера.

"Стороны обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран согласились во мнении, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, и о новой власти в стране будут "судить не по их словам, а по их действиям".

Джонсон и Эрдоган договорились, что все страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН, - говорится в заявлении.