Владимир Путин призвал единороссов заняться социальными проблемами

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с представителями партии "Единая Россия", коснувшись в беседе с ними главной политической силы страны широкого спектра тем.

Основной стало социальное обеспечение россиян, обратить внимание на которое потребовал глава государства: все социальные выплаты россиянам должны быть защищены от списаний за долги, а пенсионеров и военных необходимо до конца года поддержать дополнительными средствами в 10-15 тыс рублей, - заявил президент.

Всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тыс рублей, поскольку для них реальная инфляция выше средней (сейчас - 6,5%), потому что "структура потребления у них другая", - отметил президент, добавив, что вернуться к обычной схеме индексации пенсий можно будет после возвращения уровня инфляции к плановому.

Не забыты и военнослужащие, которым следует дополнительно выплатить в среднем по 15 тыс рублей: "По отдельным категориям граждан государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", - отметил российский лидер.

Также новому составу Госдумы предстоит доработать систему поддержки семей с детьми и выстроить ее "вплоть до 16 лет, может быть до 17, до окончания школы во всяком случае", - отметил Владимир Путин.

Что касается социальных выплат, президент потребовал защитить их от списания со счетов в счет погашения кредитов: "Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули".

"Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило "закон обратной силы не имеет".

Рассказал президент и о проходящей в России вакцинации от нового типа коронавируса, отметив: "Никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания".

"Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания, это совершенно очевидная вещь".

Также глава государства напомнил, что вакцинация остается лучшим способом борьбы с пандемией: "Большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть. И самый лучший инструмент в этой борьбе - вакцинация".

В связи с ситуацией в Афганистане шла речь на встрече и о безопасности России: "Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов", - отметил Путин, подчеркнув: "Мы... будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане". Что касается предложения Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими американских и европейских виз, то оно не только демонстрирует "унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", но и создает опасность для Москвы из-за отсутствия визовых ограничений с этими республиками и протяженности границ: "Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?", - поставил вопрос ребром президент.

Также Владимир Путин поддержал идею моратория на проверки бизнеса в 2022 году: "Чем меньше административной "давленки", тем лучше. Но единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", - подчеркнул российский лидер.

Говоря о предстоящих выборах, президент подчеркнул: "Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", добавив, что в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России" вошли люди, "в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан", но хотелось бы, "чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные".