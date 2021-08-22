Власти Кубани отчитались о ликвидации последствий подтоплений

Кубанские спасатели на сегодняшний день ликвидировали последствия подтоплений в 35 из 38 пострадавших населенных пунктов, - сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Ликвидация последствий подтоплений в Краснодарском крае вступила в завершающую фазу. Аварийно-восстановительные работы ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Полностью от воды освобождено 12 населенных пунктов в Темрюкском районе, пять - в Анапе и Крымском районе, девять - в Славянском районе, два - в Новороссийске и еще по одному в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Подтопленными остаются лишь три населенных пункта, в которых расположены 19 домовладений и 181 придомовая территория.

В ликвидации последствий подтопления задействована группировка общей численностью 1 тыс 39 человек и 285 единиц техники, - отмечает пресс-служба регионального МЧС.