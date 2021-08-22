Главная » Новости

Лидеры G7 во вторник проведут переговоры по Афганистану

Лидеры G7 во вторник проведут переговоры по Афганистану

Руководители стран G7 24 августа проведут обсуждение афганской проблемы, - сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я организую во вторник срочные переговоры лидеров G7 по ситуации в Афганистане", - написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.

Также Джонсон подчеркнул важность инициативы по эвакуации людей, желающих покинуть захваченный движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан.

Напомним, в этом году Великобритания председательствует в G7 и поэтому отвечает за организацию встреч группы в верхах.

1395 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!