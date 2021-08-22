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"Краснодар" проиграл "Локомотиву" в выездном матче

&quot;Краснодар&quot; проиграл &quot;Локомотиву&quot; в выездном матче

Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем поле сегодня со счетом 2:1 обыграл "Краснодар" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В "Локомотиве" дублем отметился Федор Смолов (7-я и 33-я минуты), у краснодарцев - Джон Кордоба (71). Смолов с шестью голами является лучшим бомбардиром в противостоянии "Локомотива" и "Краснодара". Он перешел в столичный клуб из "Краснодара" в 2018 году, дважды став в составе краснодарской команды лучшим бомбардиром чемпионата России, - передает ТАСС.

Сегодняшним матчем краснодарцы продолжили безвыигрышную серию гостевых матчей с "Локомотивом", которая длится с 2017 года.

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Вестник Кавказа

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