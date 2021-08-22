Власти Грузии и Украины признали сертификаты о вакцинации

Правительства Грузии и Украины завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, - заявил по итогам переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Обмен сертификатами о вакцинации от COVID-19 успешно завершен. Я думаю, это еще больше улучшит и упростит визиты грузин на Украину и украинцев в Грузию", - сказал Гарибашвили, цитирует его ТАСС.

В текущем 2021 году число украинских путешественников в Грузии выросло на 70% - граждане Украины совершили более 62 тыс визитов в Грузию, - добавил Гарибашвили.