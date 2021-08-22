Жертвами ДТП под Сальском стали пять человек - источник

Трое взрослых и двое детей стали жертвами автоаварии в Сальском районе Ростовской области, - сообщил информированный источник.

"ДТП произошло около 16:40 мск на автодороге между Сальском и поселком Гигант, столкнулась грузовая "Газель" и легковой автомобиль. Погибли четыре человека из легковушки, в том числе двое детей. После столкновения "Газель" загорелась, в ней также погиб один человек", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В автоаварии есть один пострадавший, помощь ему сейчас оказывают врачи.