Укладку "Северного потока-2" завершат до 12 сентября

Судно "Фортуна", покинувшее датские воды, продолжит укладку труб "Северного потока-2" в водах Германии, где планирует работать на участке протяженностью примерно 13-14 км и завершить работы до 12 сентября, - следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами.

Аналогичное извещение опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать "Фортуна" в период до 12 сентября, - передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне баржа-трубоукладчик "Фортуна", работавшая над завершением укладки "Северного потока-2" в датских водах, пересекла морскую границу с Германией, завершив работы в Дании.